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Росія атакувала південь Одещини безпілотниками, працює ППО

4 вересня, 2023 понедiлок
05:07
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч проти понеділка, 4 вересня, південь Одеської області опинився під атакою ворожих ударних безпілотників

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками", – написав він о 03:58. 

Голова ОВА додав, що працює протиповітряна оборона, і закликав жителів і гостей Ізмаїльського району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також не знімати й не викладати роботу військових. 

У Повітряних силах також повідомили про ударні безпілотники у небі над Одещиною. Зокрема о 04:27 поінформували про фіксацію групи дронів у колишньому Кілійському (нині Ізмаїльському) районі Одеської області, які рухалися вздовж кордону з Румунією. О 04:43 у Повітряних силах зазначили, що вони рухаються в бік Ізмаїла. А о 04:57 – про чергову групу БПЛА в акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одещини, які рухалися тим самим маршрутом, що й попередні.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о другій годині ночі 4 вересня.

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