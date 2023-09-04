Росія атакувала південь Одещини безпілотниками, працює ППО

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками", – написав він о 03:58.

Голова ОВА додав, що працює протиповітряна оборона, і закликав жителів і гостей Ізмаїльського району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також не знімати й не викладати роботу військових.

У Повітряних силах також повідомили про ударні безпілотники у небі над Одещиною. Зокрема о 04:27 поінформували про фіксацію групи дронів у колишньому Кілійському (нині Ізмаїльському) районі Одеської області, які рухалися вздовж кордону з Румунією. О 04:43 у Повітряних силах зазначили, що вони рухаються в бік Ізмаїла. А о 04:57 – про чергову групу БПЛА в акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одещини, які рухалися тим самим маршрутом, що й попередні.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о другій годині ночі 4 вересня.