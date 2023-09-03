Росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини: пошкоджено приватні будинки
Протягом доби 3 вересня російські терористи здійснили 20 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атак пошкоджено будинки
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що окупанти били по Хотинській, Білопільській, Краснопільській, Зноб-Новгородській, Есманській, Свеській, Великописарівській громадах.
- Білопільська громада: росіяни здійснили мінометний та артилерійський обстріли. Унаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду;
- Хотінська громада: терористи скинули з безпілотника 1 вибуховий пристрій та обстріли громаду з артилерії;
- Краснопільська громада: зафіксовано гранатометні, мінометні та артилерійські обстріли. Також росіяни били 6 некерованими авіаційними ракетами;
- Есманська громада: ворог бив з артилерії;
- Зноб-Новгородська громада: окупанти здійснили гранатометний обстріл;
- Свеська громада: росіяни скинули 2 міни на територію громади;
- Великописарівська громада: терористи здійснили гранатометний та мінометний обстріли.
Крім того, зранку на околиці міста Ворожба Сумського району росіяни здійснили артилерійський обстріл, унаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.
- Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області. Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення.
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