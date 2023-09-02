Росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині: поранено двох енергетиків
Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області. Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення
Про це пише Сумська прокуратура.
Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії Шосткинський РЕМ АТ "Сумиобленерго".
Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.
Фото: Сумська прокуратура
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.
- У п'ятницю, 1 вересня, російські агресори завдали терористичних ударів по трьох закладах освіти у Сумській області.
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