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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині: поранено двох енергетиків

2 вересня, 2023 субота
14:24
Війна з Росією Сумщина

Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області. Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення

Про це пише Сумська прокуратура.

Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії Шосткинський РЕМ АТ "Сумиобленерго".

Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.

Сумщина

Фото: Сумська прокуратура

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.

  • У п'ятницю, 1 вересня, російські агресори завдали терористичних ударів по трьох закладах освіти у Сумській області.


 

Україна
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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