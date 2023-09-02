Росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині: поранено двох енергетиків

Про це пише Сумська прокуратура.

Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії Шосткинський РЕМ АТ "Сумиобленерго".

Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.

Фото: Сумська прокуратура

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.

У п'ятницю, 1 вересня, російські агресори завдали терористичних ударів по трьох закладах освіти у Сумській області.



