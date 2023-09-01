Росія 1 вересня завдала терористичних ударів по 3 закладах освіти на Сумщині

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Близько 12:00 терористи з території РФ здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району, що на Сумщині.

"Внаслідок атаки ворога осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці отримали більше ніж 100 повідомлень про пошкодження майна громадян.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області", - наголошує Офіс Генпрокурора.