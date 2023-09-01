Росія 1 вересня завдала терористичних ударів по 3 закладах освіти на Сумщині
У п'ятницю, 1 вересня, російські терористи завдали терористичних ударів по трьох закладах освіти у Сумській області
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Близько 12:00 терористи з території РФ здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району, що на Сумщині.
"Внаслідок атаки ворога осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
Загалом правоохоронці отримали більше ніж 100 повідомлень про пошкодження майна громадян.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області", - наголошує Офіс Генпрокурора.
- Зранку п'ятниці, 1 вересня, російські терористи запустили крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України.
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