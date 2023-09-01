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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: РФ могла запустити "калібри"

1 вересня, 2023 п'ятниця
05:38
Війна з Росією система оповіщення сирена

Зранку п'ятниці, 1 вересня, російські терористи, ймовірно, запустили крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України

Про це повідомляють Повітряні Сили.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йшлося у заяві.

Станом на 05:05 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, окрім Харківщини, Донеччини, Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Відбої ж поширились з 05:25.

Україна
Росія
ППО
Військові новини
ракетний удар
крилата ракета
повітряна тривога
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