В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: РФ могла запустити "калібри"
Зранку п'ятниці, 1 вересня, російські терористи, ймовірно, запустили крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України
Про це повідомляють Повітряні Сили.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йшлося у заяві.
Станом на 05:05 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, окрім Харківщини, Донеччини, Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Відбої ж поширились з 05:25.
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