В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: РФ могла запустити "калібри"

Про це повідомляють Повітряні Сили.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йшлося у заяві.

Станом на 05:05 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, окрім Харківщини, Донеччини, Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Відбої ж поширились з 05:25.