Росіяни вранці атакували інфраструктуру Дніпропетровщини: ППО знищила 6 ворожих дронів
Ранком понеділка, 4 вересня, російські окупанти запустили ударні БПЛА по інфраструктурному об'єкту Дніпропетровської області. Водночас українські сили знищили шість безпілотників
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів, однак ранок почався з ворожої атаки.
Захисники з повітряного командування "Схід" знищили у небі над областю 6 ворожих безпілотників.
Водночас внаслідок російської атак є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.
За попередньою інформацією, минулося без жертв.
- Крім того, у ніч проти понеділка, 4 вересня, російські терористи упродовж трьох з половиною годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.
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