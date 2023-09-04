Росіяни вранці атакували інфраструктуру Дніпропетровщини: ППО знищила 6 ворожих дронів

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів, однак ранок почався з ворожої атаки.

Захисники з повітряного командування "Схід" знищили у небі над областю 6 ворожих безпілотників.

Водночас внаслідок російської атак є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

За попередньою інформацією, минулося без жертв.