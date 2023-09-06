Міністр оборони Румунії підтвердив уламки російського дрона на території країни
У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника
Про це інформує CNN Antena 3.
"Я підтверджую, що в цій зоні були знайдені уламки, які можуть бути дронами. Не було жодних сумнівів, тому що немає елементів, які створюють небезпеку того, що такі частини становлять загрозу", - сказав румунський міністр оборони.
Ймовірні залишки безпілотника російської армії поблизу села Плауру на території повіту Тулча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.
"Було видно, що за досить короткий проміжок часу відбулася низка нападів, які Росія здійснила на українські портові потужності та склади, тому я вважаю, що важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів. Водночас обладнання, яке ми використовуємо, яке технічно може охопити територію, залишається функціональним і перебуває у фазі підвищеної уваги", - додав Тілвар.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.
У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.
5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.
Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.
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