Міністр оборони Румунії підтвердив уламки російського дрона на території країни

Про це інформує CNN Antena 3.

"Я підтверджую, що в цій зоні були знайдені уламки, які можуть бути дронами. Не було жодних сумнівів, тому що немає елементів, які створюють небезпеку того, що такі частини становлять загрозу", - сказав румунський міністр оборони.

Ймовірні залишки безпілотника російської армії поблизу села Плауру на території повіту Тулча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.

"Було видно, що за досить короткий проміжок часу відбулася низка нападів, які Росія здійснила на українські портові потужності та склади, тому я вважаю, що важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів. Водночас обладнання, яке ми використовуємо, яке технічно може охопити територію, залишається функціональним і перебуває у фазі підвищеної уваги", - додав Тілвар.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.