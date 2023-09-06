Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Президент Румунії відреагував на інцидент з імовірним падінням уламків російського дрона

Президент Румунії відреагував на інцидент з імовірним падінням уламків російського дрона

6 вересня, 2023 середа
18:40
Світ Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування

Про це повідомляє Digi24.

Клаус Йоганніс говорить про "термінове і професійне розслідування". Президент Румунії планує з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – заявив президент Клаус Йоганніс.

Йоганніс також наголосив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Військові новини
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
5 вересня, 2023 вiвторок
"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів
5 вересня, 2023 вiвторок
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
винищувач F-16
5 вересня, 2023 вiвторок
У міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16: названо причину
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
19:19
ЗСУ наступ
ЗСУ уразили російський склад боєприпасів, 2 пункти управління та 3 артзасоби, - зведення Генштабу
19:03
Молдова
Молдова відмовилася платити "борги", виставлені російським Газпромом
18:54
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
РФ ударила по ринку в Костянтинівці: 17 людей загинули, 32 поранено
18:49
Огляд
Юлія Федів
Юлія Федів: що відомо про кандидатку на посаду очільниці Мінкульту
18:34
Оновлено
На фото: Рустем Умєров
Парламент погодив призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони
18:17
Ексклюзив
Президент Асоціації українських банків розповів, який курс долара очікувати українцям до кінця року
17:59
Сергій Сидорчук (ліворуч)
Transfermarkt повідомив, скільки "Динамо" заробило на трансфері капітана в Бельгію
17:52
Оновлено
Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив із Блінкеном фінансову підтримку від США та захист енергетичної інфраструктури
17:47
Сергій Бубка
"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу
17:36
Іран
Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини після 7-річної перерви
17:28
суддя Олексій Тандир
Судді Тандиру, обвинуваченому в смертельній ДТП із нацгвардійцем, продовжили арешт
17:18
"Жовта стрічка" запустила чат-бот для виявлення організаторів псевдовиборів на ТОТ
17:06
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0609
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
17:03
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Нардепи Гнатенко і Юрченко пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації, - законопроєкт
17:00
Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"
16:57
Кіліан Мбаппе
Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей
16:37
В Україні вийде друком книжка Сашка Дерманського та Тетяни Копитової про порятунок тварин під час війни
16:23
Жінки в армії
З 1 жовтня деякі категорії жінок мають стати на військовий облік: у Раді розповіли подробиці
16:18
Сергій Суровікін
У Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД"
16:18
ПриватБанк
Справу екскерівників ПриватБанку про розкрадання перед націоналізацією передали до суду
16:12
Ексклюзив
окупанти
Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня
16:10
Ексклюзив
знищені окупанти
Гауляйтер Балицький, повідомивши про "тактичний відступ" рашистів з Роботиного, зруйнував російську ІПСО, - Братчук
16:04
Оновлено
Помер український науковець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"
16:00
інсулін
В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну
15:52
На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей
15:42
Румунія
Міністр оборони Румунії підтвердив уламки російського дрона на території країни
15:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Експерт з авіації розповів, як український "Нептун" став сухопутною ракетою
15:25
У Китаї урядовцям заборонили використовувати айфони для роботи
15:23
ДБР повідомило підозру двом чиновницям Херсонської міськради
Привласнили 1,4 млн грн зарплатні під час окупації: двом експосадовицям Херсонської міськради оголосили підозру
15:21
Гроші
З початку року держава компенсувала 126 млн грн підприємцям, які взяли на роботу переселенців
15:00
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
14:59
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
14:41
Ігор Коломойський
Розгляд апеляції на запобіжний захід Коломойському відклали до 25 вересня
14:34
податки
В Україні скасують мораторій на податкові перевірки. Подробиці
14:31
Ексклюзив
Карта. Старомлинівка_0609
Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні
14:30
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії вшанувала пам'ять загиблих від рук окупантів у Бучі
14:25
перше вересня, школа
Кабмін запустив єдину електронну систему обліку дошкільнят і школярів
14:20
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Критика "не на часі". Чому треба контролювати роботу міністра оборони (і Резнікова, і наступника)
14:09
Оновлено
Павло Кириленко
ВРУ підтримала призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV