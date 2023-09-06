Президент Румунії відреагував на інцидент з імовірним падінням уламків російського дрона

Про це повідомляє Digi24.

Клаус Йоганніс говорить про "термінове і професійне розслідування". Президент Румунії планує з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – заявив президент Клаус Йоганніс.

Йоганніс також наголосив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.