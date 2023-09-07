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У Румунії розглядають евакуацію з села біля порту на Одещині через атаки РФ

7 вересня, 2023 четвер
21:20
Світ Румунія, безпілотник, війна з РФ

Мер комуни Чаталкіой в Румунії Тудор Чернега обговорив із главою Міноборони можливість проведення евакуації місцевих жителів села Плауру через часті атаки Росії на Одещину

Про це повідомляє Digi24.

Чернега заявив, що говорив з міністром оборони про потенційне відселення мешканців села Плауру, що навпроти Ізмаїла, оскільки Ізмаїл постійно зазнає російських атак, а між ними 300 метрів.

"Мені залишається зв’язатися з місцевими жителями, а тим, хто бажає переселитися добровільно, має бути забезпечено такі самі умови, як і українцям, а саме проживання та харчування", - наголосив він.

Місцеві мешканці у коментарях зізнаються, що побоюються не прокинутись наступного ранку, але "майже звикли" і не хочуть залишати село, де прожили більшу частину життя.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування

Румунія повідомила Північноатлантичний альянс про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. НАТО висловило підтримку й заявило, що слідкує за розвитком подій

Румунія
Війна з Росією
Військові новини
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