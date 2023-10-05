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Розвіддані Британії свідчать, що РФ може замінувати український "гуманітарний коридор"

5 жовтня, 2023 четвер
06:32
Війна з Росією заміновані пляжі Одещини, міна

У розвідці Великої Британії припускають, що Росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів

Про це пише міністерство закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів. 

У розвідці Великої Британії вважають, що РФ намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на економіку України. 

"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Велика Британія опублікувала розвідувальні дані, щоб викрити тактику Росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.

Україна
Росія
корабель
зерно
експорт зерна
Велика Британiя
Чорне море
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