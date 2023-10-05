Розвіддані Британії свідчать, що РФ може замінувати український "гуманітарний коридор"

Про це пише міністерство закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

У розвідці Великої Британії вважають, що РФ намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на економіку України.

"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Велика Британія опублікувала розвідувальні дані, щоб викрити тактику Росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.