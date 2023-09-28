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Головна Економіка Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна

Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна

28 вересня, 2023 четвер
10:57
Економіка зерновий термынал

За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найближчим часом Україна має намір запустити додатковий наземний залізничний коридор для експорту зерна

Про це інформує Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз відкрили альтернативний "зерновий коридор", тестуємо його. Також ми відкриємо ще один наземний залізничний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність всіх коридорів разом взятих - це абсолютна реальність", - заявив Кулеба.

На питання про актуальність Чорноморської зернової ініціативи, міністр відповів: "Надія вмирає останньою, скажу так. Чорноморська зернова ініціатива помирає останньою. Але очевидно, що все одно треба працювати над альтернативними рішеннями, і саме над ними ми доволі успішно працюємо".

Міністр не надав деталей щодо маршруту нового залізничного коридору.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи. 26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно, а 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.

16 вересня заблокований балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Того ж дня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. 

19 вересня з одеського порту "Чорноморськ" тимчасовим коридором вийшло судно RESILIENT AFRICA: воно завантажене 3 тисячами тонн пшениці.

22 вересня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з одеського порту Чорноморськ вийшло друге судно з зерном, використовуючи тимчасовий коридор. Натомість ще три прямують до українських портів.

Новини
Україна
зерно
експорт зерна
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