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Уряд пропонує позбавити державного захисту російську та білоруську мови

Дар'я Куркіна
24 грудня, 2024 вiвторок
19:07
Суспільство Кабмін

Кабмін 24 грудня схвалив законопроєкт: він пропонує оновити перелік мов, які мають особливий захист і режим підтримки в України, та виключити з нього російську та білоруську

Зміст

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов" пропонує замінити слова "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин" на "Європейська хартія регіональних або міноритарних мов".

Водночас документ пропонує оновити перелік мов, до яких в Україні застосовуватиметься відповідний режим підтримки й особливий захист, згідно з Хартією. У переліку таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Європейська хартія регіональних мов та мов меншин - один із законодавчих актів Ради Європи, що має захищати права національних та етнічних меншин.

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Кабмін
Білорусь
Війна з Росією
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