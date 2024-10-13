По-перше, не забуваймо, що сфера освіти це сфера суспільних відносин. Безвідносно до форми власності закладу освіти — державної, комунальної чи приватної.

По-друге, перерви між уроками є невіднятним складником навчально-виховного процесу.

Це стосунки вчителя та учня, стосунки вчителів між собою та стосунки учнів між собою.

І видається щонайменше дивним, коли час на перервах в освітньому процесі прирівнюють до обідньої перерви (часу відпочинку) у трудових відносинах. Як кажуть в Одесі, "це дві великі різниці".

По-третє, в родині, з друзями, з Богом (Аллахом, Буддою) або з власною совістю розмовляйте якою завгодно мовою, хоч на есперанто.

Приватна (особиста) сфера життя людини гарантується Конституцією, та взагалі не є і не може бути предметом законодавчого регулювання з боку держави.

По-четверте, на тридцять четвертому році незалежності, коли завжди існувала єдина державна мова, уже нарешті припиняйте нити на тему української мови.

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Нам говорили, що кінотеатри не можуть бути українською, бо не ходитимуть глядачі. Ходять.

Нам казали, що газети та журнали не можна видавати українською, бо це економічно невигідно і рекламодавці не платитимуть гроші. Вигідно і платять.

Нам заявляли, що на радіо не може бути якісних україномовних пісень, бо ніхто не слухатиме. Є якісні пісні і їх слухають.

Вже навіть часом здавалося, що це колоніальне малоросійство і хохляцтво в головах людей ніяк не закінчиться…

На окупованих територіях, навіть у переважно україномовних частинах Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей, російська мова — мова держави-агресора, якою вбивають і катують українців, є присутньою тотально — у школі та на роботі, в усіх громадських місцях, з будь-якої праски лунає лише російська мова. Про це та інше найкраще можуть розповісти українці, які потрапили в окупацію.

Хто дуже сильно знемагає від українського слова, то варто було виїхати туди, де вас ощасливлять російською мовою - у Росію чи Білорусь, а не тягнути "русскій мір" до України. Вслід за "русскім міром", як показала наша новітня історія, завжди приходять зі зброєю в руках ваньки з Рязані й Тули.

Тому ще раз повторюся: припиняйте нити.

Час уже перестати бути малоросами та хохлами.

Майте уже нарешті національну гідність!

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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