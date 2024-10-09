Нью-Йорк Таймс публікує велике дослідження про те, як змінювались погляди Трампа на Україну. Зокрема вони наводять фрагменти бесід з Путіним, де той багато говорить про російськомовне населення України, яке начебто піддається "етнічним чисткам". І для захисту якого Росія має право робити те, що вона вважає за потрібне. Що саме Росія вважає за потрібне, ми бачимо прямо зараз у прямому ефірі.

У принципі, про це всі й так давно знали.

Знали, що позиція "какая разніца", яка в якийсь момент стала ледь не фрагментом офіційної державної політики, врешті-решт і привела до України російські танки. Знали що захист української мови є питанням не лише національної ідентичності, а й національної безпеки. Багато разів чули глибокі аргументи про "захист російськомовного населення" від української мови, в тому числі від українських політиків.

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Серед багатьох українських політиків і досі триває дискусія про необхідність "захисту російськомовного населення". Хоча те, що захист російськомовності вбиває, кожен з нас може почути та побачити всюди — у звуках сирен повітряної тривоги тилових міст, серед жовто-синіх прапорців на Майдані Незалежності Києва, в очах біженців з прифронтових містечок. Російськомовність України – це ледь не ключовий аргумент, який дозволяє Путіну виправдовувати війну.

Тому наступного разу, коли ви спілкуватиметесь зі своїми дітьми російською мовою, пам’ятайте про те, яку ціну Україна платить щодня за те, що хтось хоче захистити ваше право не говорити українською.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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