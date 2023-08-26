З порту Одеси вийшло друге судно після виходу Росії із зернової угоди
У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року
Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
"2-й пішов. Тримаймо кулаки, віримо в ЗСУ - ВМСУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що балкер PRIMUS вийшов з Одеси близько 9 ранку. Він перебував в Україні з 20 лютого 2022 року.
За словами Клименка, судно має прибути до Варни у Болгарії у неділю, 27 серпня.
Що відомо про роботу зернового коридору
17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.
16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.
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