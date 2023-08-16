Про це Укрінформу сказав головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максімо Тореро.

"Відновлення Чорноморської зернової ініціативи сприятиме зниженню міжнародних цін і покращенню доступу до сільськогосподарської продукції для низки країн з низьким та нижчим за середній рівнем доходу. Багато з цих країн вже перебувають у складній макроекономічній ситуації, стикаючись з високим рівнем заборгованості, а зростання витрат на імпорт та економічна нестабільність значно погіршують їхню спроможність підтримувати своє населення", - сказав Тореро.

Він наголосив, що поновлення "зернової угоди" також дозволить запобігти різкому падінню сільськогосподарського виробництва в Україні, враховуючи важливу роль країни у постачанні олійних і зернових культур на світовий ринок.

Призупинення ж дії зернової ініціативи створює виклик для вітчизняних виробників через високі логістичні витрати на експорт альтернативними маршрутами, сказав головний економіст ФАО.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди".