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Головна Кримінал Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками

Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками

Дар'я Куркіна
24 грудня, 2024 вiвторок
18:52
Кримінал метро

Колишнього керівника "Київського метрополітену" Віктора Брагінського оголосили в розшук: його визнали особою, яка переховується від слідства

Зміст

Про це йдеться на сайті МВС.

Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Ексочільника столичного метро звинувачують у статті 367 Кримінального кодексу - про службову недбалість із тяжкими наслідками.

У картці також зазначена дата зникнення колишнього керівника метрополітену - 20 червня 2024 року, місто Київ.

Розслідування щодо Брагінського

У березні журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо Віктора Брагінського. "Київський метрополітен" за його керівництва віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України. 

Журналісти також підрахували вартість майна його рідних та з’ясували, що його мати-пенсіонерка купує дорогі квартири, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а люди, пов'язані з ним, отримували підряди від столичного метрополітену. 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info. 15 березня той написав заяву на звільнення.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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