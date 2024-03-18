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Метро Києва за керівництва Брагінського замовило ремонт на 1,58 млрд грн у родички його бізнес-партнера, - Bihus info

18 березня, 2024 понедiлок
22:33
Суспільство метро "Лісова"

"Київський метрополітен" за керівництва Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, зареєстрований під грифом "для службового користування". У метрополітені не відповіли, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, тому що "інформація загальному розголошенню не підлягає". 

Загальна вартість угоди - 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда, йдеться у звітності метрополітену.

Журналісти Bihus.Info, за даними своїх джерел, з'ясували, що в 2023 році "Теплоенергоавтоматика" купувала кабелі у компанії  ТОВ "Тамерлайн". Компанія не є виробником, відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті, на партії в 7 км кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн. 

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька - балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю. 

За даними журналістів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині 2000-х років чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро. 

Спочатку він зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Директором цієї фірми деякий час була двоюрідна сестра Брагінського.

Тож виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат, пояснюють розслідувачі. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.

Пізніше, на початку 2022 року, опосередковано ТОВ "99 продакшн", Кривець став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація". На той момент фірма вже давно була підрядником метрополітену, зокрема взяла участь і в досі не завершеному будівництві метро на Виноградар. Після заходу Кривця, "Енергодарбудмеханізація" продовжує отримувати кошти від метрополітену.

За даними джерел Bihus.Info, в 2023 році компанія купувала металоконструкції вартістю 32 млн грн у ТОВ "Рінвел". Постачальник фігурує в судових ухвалах як компанія "транзитно-конвертаційної групи", а також того ж року купував цигарки та алкоголь.

"Тобто може йтися про таке явище як податкова "скрутка" з метою ухилення від оподаткування та обготівкування коштів", - пояснює Bihus.Info.

Журналісти кажуть, що Белецька відмовилася давати коментарі, а Кривець надіслав письмову відповідь, де відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права". Замість особистого коментаря Брагінського "Київський метрополітен" надіслав письмову відповідь, у якій зазначено, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча про це в запиті і не йшлося.

Реакція мера Кличка

Мер Києва Віталій Кличко попросив журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звернувся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info.

  • 15 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після першої частини розслідування журналістів Bihus.Info. Того ж дня той написав заяву на звільнення.
Теги:
Україна
Віталій Кличко
корупція в Україні
новини Києва
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