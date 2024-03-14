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Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, Кличко обіцяє його відсторонити

14 березня, 2024 четвер
23:12
Суспільство метро

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info

Про це він написав у telegram.

"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні. З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - написав очільник столиці.

Сьогодні, 14 березня, журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у ході якого розібрали декларації Брагінського, який очолює київський метрополітен понад 10 років. Журналісти підрахували вартість майна його рідних та з’ясували, що його мати-пенсіонерка купує дорогі квартири, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а люди, пов'язані з ним, отримували підряди від столичного метрополітену.

Редакція Bihus.Info опублікувала першу частину розслідування та анонсувала продовження.

  • 2 березня Віталій Кличко запевнив, що загрози затоплення столичного метрополітену наразі немає, а відновлення роботи ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська" планується до кінця літа.
Теги:
Україна
Віталій Кличко
корупція в Україні
новини Києва
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