Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, Кличко обіцяє його відсторонити
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info
Про це він написав у telegram.
"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні. З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - написав очільник столиці.
Сьогодні, 14 березня, журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у ході якого розібрали декларації Брагінського, який очолює київський метрополітен понад 10 років. Журналісти підрахували вартість майна його рідних та з’ясували, що його мати-пенсіонерка купує дорогі квартири, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а люди, пов'язані з ним, отримували підряди від столичного метрополітену.
Редакція Bihus.Info опублікувала першу частину розслідування та анонсувала продовження.
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