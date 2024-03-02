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"Це брехня, крапка": Кличко заявив, що загрози затоплення метро у Києві не існує

2 березня, 2024 субота
09:06
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що загрози затоплення столичного метрополітену наразі немає, а відновлення роботи ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська" планується до кінця літа

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

Кличко зауважив, що тема аварії у столичному метро взагалі інспірована "представниками Офісу президента".

"Навіть заява провладних представників, що зараз все погано, всі мости впадуть, система забезпечення в місті Києві може в будь-який момент зупинитися, метро може навіть затопити. Я можу сказати, що за великим рахунком це неправдива, брехлива інформація", - сказав міський голова Києва. 

Він наголосив, що загрози затоплення метрополітену не існує, а киянам потрібно спиралися на висновки фахівців, а не людей, які "взагалі не мають жодного розуміння, що стосується транспортної інфраструктури".

Щодо того, коли полагодять синю гілку київського метро, Кличко заявив, що міська влада взяла на себе завдання у найкоротші терміни відновити роботу метрополітену.

Проте наразі, за словами мера столиці, влада не готова чітко визначити ці "найкоротші терміни", однак її завдання це зробити до кінця літа.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.

З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками науковців причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

Уже у лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа.

Теги:
Україна
Віталій Кличко
новини Києва
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