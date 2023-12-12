У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" 13 грудня запустять човниковий рух
Між станціями київського метро "Теремки" та "Деміївська", які відрізані від іншої частини синьої гілки через аварію, з 13 грудня запрацює човниковий рух поїздів
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
"На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулера або човника). Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", - заявили в адміністрації.
Там додали, що працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей. Також на станціях розмістять навігаційні матеріали.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- Рух за цим маршрутом дублюватиме додатковий наземний громадський транспорт (автобуси, тролейбуси, які, слід наголосити, зупинятимуться під час повітряних тривог).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.01 Купівля 37.01Продаж 37.64
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе