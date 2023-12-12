У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" 13 грудня запустять човниковий рух

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

"На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулера або човника). Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", - заявили в адміністрації.

Там додали, що працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей. Також на станціях розмістять навігаційні матеріали.