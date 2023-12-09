Транспорт, що замінить рух між закритими станціями столичного метро, зупинятиметься під час тривог

Про це на брифінгу в суботу, 9 грудня 2023 року, розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

За словами посадовця, наземний транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Для перевезення пасажирів від станції метро Либідська до станції метро Теремки запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів.



"Я маю право зобов'язати водіїв під час повітряної тривоги перебувати в кабіні, а не в укритті? Є рішення Ради оборони Києва. Це (рішення, - ред.) колективне. Люди несуть відповідальність за безпеку: мешканців Києва, туристів, громадян, які знаходяться у місті Києві. Про те, що транспорт має зупинитися і люди мають знаходитися в укритті - це є однозначно. Автобуси, які працюватимуть на цій гілці, довозитимуть людей до найближчих укриттів і люди мають знаходитися в укритті", - пояснив Руслан Кандибор.

Що відомо про закриття кількох станцій метро у Києві

У Києві 8 грудня був припинений рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки", які були введені в експлуатацію за часів президента Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова.

"Обмеження на ділянці "Теремки" - "Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться у повідомленні КМДА.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців. До того часу поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська", а для перевезення пасажирів передбачені дублювальні маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

У Київській міській прокуратурі повідомили, що розслідуватимуть обставини інциденту, внаслідок якого було зупинено рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

9 грудня на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС щодо ситуації з підтопленням декількох станцій метро у Києві ухвалили рішення про впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Зокрема, йдеться про збільшення пропускної спроможності громадського транспорту, регулювання хронометражу перемикання сигналів світлофора, перенесення для зручності зупинок громадського транспорту, зміну деяких дорожніх знаків.

Водночас керівництво метрополітену розглядає можливість запуску човникового режиму між станціями "Деміївська" та "Теремки".

Наразі на закритій станції київського метрополітену "Деміївська" тунелем протікає вода. Внаслідок підтоплення люди змушені користуватися наземним транспортом.