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На столичному метро "Деміївська" тече вода, людей розвозять автобусами

9 грудня, 2023 субота
17:16
Суспільство Метро "Деміївська" (Київ")

На закритій станції київського метрополітену "Деміївська" тунелем протікає вода. Внаслідок підтоплення люди змушені користуватися наземним транспортом

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

На відео можна побачити одну із закритих ділянок київського метрополітену. Поміж колій у тунелі протікає вода.

Як розповів у коментарі Еспресо мер Києва Віталій Кличко, наразі відомо, що були неякісно зроблені укріплення тунелю та гідроізоляція. Додаткову інформацію повідомлять після того, як науковий інститут проведе дослідження, зокрема вивчить ґрунти.

Метро "Деміївська" (Київ")

Фото: Еспресо

Кличко також повідомив, що у столиці запустять додаткові 77 автобусів та 20 тролейбусів, які дублюватимуть рух метро. Завдяки цьому кияни матимуть можливість доїхати до центру міста.

На зупинках громадського транспорту в суботу, 9 грудня, можна побачити скупчення людей, які на час ремонтних робіт змушені пересуватися наземним транспортом. 

Водночас станції метро цілодобово працюватимуть як укриття. 

Що відомо про закриття кількох станцій метро у Києві

У Києві 8 грудня був припинений рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки", які були введені в експлуатацію за часів президента Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова. 

"Обмеження на ділянці "Теремки" - "Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться у повідомленні КМДА. 

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців. До того часу поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська", а для перевезення пасажирів передбачені дублювальні маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

У Київській міській прокуратурі повідомили, що розслідуватимуть обставини інциденту, внаслідок якого було зупинено рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

9 грудня на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС щодо ситуації з підтопленням декількох станцій метро у Києві ухвалили рішення про впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Зокрема, йдеться про збільшення пропускної спроможності громадського транспорту, регулювання хронометражу перемикання сигналів світлофора, перенесення для зручності зупинок громадського транспорту, зміну деяких дорожніх знаків. 

Водночас керівництво метрополітену розглядає можливість запуску човникового режиму між станціями "Деміївська" та "Теремки". 

Україна
Микола Азаров
Віктор Янукович
новини Києва
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