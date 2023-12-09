Закриття станцій метро у Києві: МВС пояснило, як буде організовано рух транспорту на найбільш завантажених ділянках доріг
У суботу, 9 грудня, на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС щодо ситуації з підтопленням декількох станцій метро у Києві ухвалили рішення про впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його словами, у звʼязку із закриттям підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт - його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.
Голова МВС вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії, про впровадження змін в організації дорожнього руху на найзавантаженіших відрізках доріг.
Зокрема, йдеться про збільшення пропускної спроможності громадського транспорту, регулювання хронометражу перемикання сигналів світлофора, перенесення для зручності зупинок громадського транспорту, зміну деяких дорожніх знаків.
Крім того, на дорогах столиці працюватимуть посилені патрулі.
Клименко наголосив, що детальніше про зміни повідомлять згодом у Департаменті патрульної поліції.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю. Попередньо, він триватиме 6 місяців.
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