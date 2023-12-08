У Києві з 9 грудня закриють низку станцій метро на час ремонту перегінного тунелю

Про це пише КМДА.

Зазначається, що поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

"Обмеження на ділянці "Теремки" - "Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться у повідомленні.

Станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.