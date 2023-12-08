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У Києві з 9 грудня закриють низку станцій метро на час ремонту перегінного тунелю

8 грудня, 2023 п'ятниця
11:20
Суспільство Метро

У Києві закриюсь рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю. Попередньо, він триватиме 6 місяців

Про це пише КМДА.

Зазначається, що поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". 

"Обмеження на ділянці "Теремки" - "Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться у повідомленні.

Станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі. 

  • Напередодні відзначення Дня Збройних Сил України у вестибюлі станції метро "Театральна" в Києві запрацювала виставка "Сучасне військо крізь призму минулого".
новини Києва
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