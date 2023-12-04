У Києві на станції метро "Театральна" відкрилася виставка, присвячена ЗСУ
Напередодні відзначення Дня Збройних Сил України у вестибюлі станції метро "Театральна" в Києві запрацювала виставка "Сучасне військо крізь призму минулого"
Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".
Основна мета проєкту – розповісти про історію українського війська від доби козацтва до сьогодення, а також про традиції, які збереглися й донині у Збройних Силах України.
Організатор виставки – Центр досліджень воєнної історії Збройних Сил України – наголосив на важливості підтримувати історичну пам’ять щодо українських мілітарних формувань та єдності українців різних поколінь у захисті своєї державності на різних етапах боротьби за незалежність і свободу країни.
Проєкт "Сучасне військо крізь призму минулого" ілюструє внесок українського козацтва, Українських Січових стрільців, військових формувань доби Української революції 1917-1921 рр., Карпатської Січі та Української Повстанської армії в боротьбі за здобуття Україною незалежності. Окрім того, висвітлено етапи становлення сучасних Збройних Сил України, їхню миротворчу діяльність, участь військовослужбовців в АТО/ООС та мужньому відбитті широкомасштабного вторгнення РФ
Виставка працюватиме до 22 грудня.
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