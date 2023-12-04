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Головна Культура У Києві на станції метро "Театральна" відкрилася виставка, присвячена ЗСУ

У Києві на станції метро "Театральна" відкрилася виставка, присвячена ЗСУ

4 грудня, 2023 понедiлок
16:19
Культура

Напередодні відзначення Дня Збройних Сил України у вестибюлі станції метро "Театральна" в Києві запрацювала виставка "Сучасне військо крізь призму минулого"

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

Основна мета проєкту – розповісти про історію українського війська від доби козацтва до сьогодення, а також про традиції, які збереглися й донині у Збройних Силах України.

Організатор виставки – Центр досліджень воєнної історії Збройних Сил України – наголосив на важливості підтримувати історичну пам’ять щодо українських мілітарних формувань та єдності українців різних поколінь у захисті своєї державності на різних етапах боротьби за незалежність і свободу країни.

Проєкт "Сучасне військо крізь призму минулого" ілюструє внесок українського козацтва, Українських Січових стрільців, військових формувань доби Української революції 1917-1921 рр., Карпатської Січі та Української Повстанської армії в боротьбі за здобуття Україною незалежності. Окрім того, висвітлено етапи становлення сучасних Збройних Сил України, їхню миротворчу діяльність, участь військовослужбовців в АТО/ООС та мужньому відбитті широкомасштабного вторгнення РФ

Виставка працюватиме до 22 грудня.

Україна
ЗСУ
новини Києва
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