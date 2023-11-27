У Кривому Розі проходить мистецька виставка "Спротив" про жахи окупації
У Кривому Розі до 10 грудня триває мистецька виставка "Спротив". Серед експонатів – мультфільм, створений із малюнків дітей з Ізюмського району Харківщини
Про це повідомила "Рудана".
"В експозиції немає картин у класичному розумінні – митці підготували аудіо- та відеоінсталяції, перфоманси, артбуки, анімацію. Серед витворів – мультфільм, створений із малюнків дітей села Волохів Яр Ізюмського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Діти, які пережили російську окупацію, створили малюнки та зробили озвучку до мультфільму. БФ "Звичайні люди" запросив режисерку Марину Довганич і організував під її керівництвом триденне навчання для дітей. Підлітки, які пережили жахи окупації, мали можливість реалізувати свій творчий потенціал і поділитися думками через анімацію. Вони розповіли про війну та обстріли.
"Я стала режисеркою мультфільму "Канікули у Волохові". Малювали діти та підлітки з села Волохів Яр у жовтні цього року. Я попросила їх зобразити свої канікули, не акцентувала на темі війни. Один з учасників зобразив вхід до погреба… Так, ці малюнки важкі, але подані так, щоб не травмувати", - розповіла журналістам Марина Довганич.
Фото: rudana.com.ua
Виставка проходить в укритті Державного університету економіки та технологій з 14:00 до 19:00 щодня. Адреса: площа Визволення, 2. Вхід безоплатний.
- В Українському домі у Києві триває виставка до річниці Революції Гідності. Її можна відвідати до 3 грудня.
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