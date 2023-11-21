В Українському домі відкрилася виставка до річниці Революції Гідності

Про це повідомили організатори заходу.

"Музей Майдану спільно з Українським домом та партнерами запрошує відзначати 10-ту річницю Революції Гідності разом! Десять років тому українці остаточно сформулювали нашу національну ідею. Вона викристалізувалася на Майдані. Цей ідеал означено двома місткими словами – "Гідність" і "Свобода". Так звучить наша національна ідея. Ідея, яку ми виборюємо дотепер", - ідеться у повідомленні.

Виставку розгорнуто на трьох поверхах Українського дому.

Також для гостей підготували дискусійні майданчики, кінопокази, майстер-класи та екскурсії.

Відкриття експозиції "Майдан. Народження мрії. Перший бій" відбудеться 21 листопада о 17:00. Після нього - показ та обговорення фільму "Євромайдан SOS". Вхід на відкриття вільний.

Виставка триватиме до 3 грудня.

Графік роботи виставки: вівторок – неділя, 11:00-19:00.

Адреса Українського дому – вул. Хрещатик, 2, Київ.

Вартість – вхідний квиток до Українського дому:

повний – 80 грн;

пільговий – 40 грн (для ВПО, школярів і студентів за наявності посвідчень)

Вхід вільний для пенсіонерів, дітей до семи років, осіб з інвалідністю I та II групи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, учасників АТО та членів їхніх родин, військовослужбовців строкової служби, працівників музеїв, членів Національної спілки художників України, власників членських карток CIMAM, ICOM (за наявності чинних посвідчень).

У разі оголошення повітряної тривоги для відвідувачів доступне укриття, розташоване у підвальному приміщенні Українського дому. Також за бажанням гості можуть переміститися до укриття в метро.

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