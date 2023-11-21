Сьогодні День Гідності та Свободи: 10 років тому почався Євромайдан

Про це нагадує Еспресо.TV.

Свято встановлене на пошану учасників двох українських демократичних революцій: Помаранчевої, яка почалася 22 листопада 2004 року, та Революції Гідності, або Євромайдану, перша акція якого пройшла 21 листопада 2013 року.

Згідно з указом президент свято встановили "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та в листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Історія свята

21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Причиною такого рішення назвали нібито невраховані наслідки від санкцій з боку Росії.

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Для українського суспільства стало очевидним, що країна стрімко рухається до цілковитого авторитаризму з його зневагою до засадничих прав людини, тотальною корупцією, свавіллям правоохоронних органів, репресіями та терором. Саме це й змусило українців вийти спочатку на вулиці Києва, а потім й інших міст України.

Ввечері 21 листопада 2013 року розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест у Києві завдяки соціальним мережам., а згодом небайдужі вийшли на Євромайдани у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах.

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З другої половини 22 листопада кількість протестувальників почала зростати і вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько ста тисяч людей.

У ніч з 29 на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів – з проєвропейських вони перетворилися на антиурядові.

Після кількох місяців мітингів і жорстоких дій у центрі Києва з понад сотнею вбитих та понад 2 тис. поранених, у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. Того ж дня Верховна Рада підтримала постанову про усунення Януковича з посади президента. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької й Луганської областей.

Привітання

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

"10 років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі. 10 років тому люди об’єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе. Кожен за кожного. Всі ті, хто після силового свавілля відчув: це б’ють і мене, це боляче й мені, це удари по справедливості й правді, свободі, по нашому спільному завтра. Яким воно буде, якщо ми промовчимо, проковтнемо, будемо боятися, а не боротися?" - сказав президент.

За його словами, тоді, під час Євромайдану, українці здобули першу перемогу у сьогоднішній війні. Тоді перемогло громадянське суспільство, яке боролося за свободу України.

"Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України. 20 років тому це була романтична мрія, 10 років тому – амбітна мета, сьогодні – це реалії, у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що статус України як кандидата та переговори про вступ до Євросоюзу мають завершитися повноправним членством нашої країни в ЄС, оскільки зараз українці захищають не лише себе та свою державу, а й усю Європу.

"І щоразу, коли в нас хочуть щось відібрати, на спротив цьому стає все більше й більше людей. Коли барикади Майдану змінюються на окопи Донбасу, а згодом на спротив по всій лінії фронту – півночі, півдня й сходу. Коли захист демократичних цінностей переростає в оборону суверенітету й територіальної цілісності. Коли протидія диктаторам усередині країни стає спротивом окупантам і терористам ззовні", - вказав очільник України.

На його думку, зараз твориться новий виток української історії, а те, який напрямок вона отримає, залежить від нашого покоління.

"Ми сильні. Маємо бути сильними. Бо тільки в сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє. Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, аби стати вільними. Вільними, аби бути гідними. Заради нових часів. (...) Через роки й століття. Коли у школах, слухаючи про Україну як невід’ємну частину Європи, усі наступні покоління питатимуть: хіба могло бути інакше? Коли в нашому календарі поруч із Днями Незалежності, Державності, Соборності, Гідності та Свободи з’явиться День Перемоги. Перемоги України. Гідних і вільних людей. З великої літери. З Днем Гідності та Свободи, Великий народе, з великої літери! Сильний народе сильної країни!" - підсумував президент України.

Привітання оприлюднив також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Революція Гідності стала ключовим етапом у боротьбі українців за демократичне та європейське майбутнє.

"Україна вистояла завдяки сміливим і небайдужим людям. Завдяки тим, хто боровся на Майдані, і тим, хто боронить державу зараз на фронті. Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у захист незалежності України. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за наше вільне європейське майбутнє", - додав він.

До привітань долучилась також президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи. Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміло як ніколи. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала вона у соцмережі Х.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок зазначила, що десять років тому українці обрали шлях до Європи.

"Десять років тому на Майдані вже можна було почути, як голосно б'ється серце України за Європу, сповнене мужності та надії на майбутнє у свободі. Тоді українці обрали шлях до Європи - сьогодні ми йдемо ним разом", - вказала Бербок.