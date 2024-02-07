Закриття ділянки метро в Києві: Кличко заперечує слова підрядника про терміни
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", відновлять до кінця літа
Про це він сказав в етері телеканалу "Київ".
За його словами, фахівці докладають максимум зусиль, щоб завершити ремонт протягом пів року. Він також розповів, що експерти остаточні висновки нададуть після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні.
Кличко зазначив, що договори на виконання робіт уже підписали. До 12 лютого мають надати проєктну документацію. Після затвердження почнуть основні відновлювальні роботи.
- 8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
- 24 січня у КМДА назвали причини деформації тунелю метрополітену.
- 26 січня депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.
- Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.
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