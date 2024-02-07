Закриття ділянки метро в Києві: Кличко заперечує слова підрядника про терміни

Про це він сказав в етері телеканалу "Київ".

За його словами, фахівці докладають максимум зусиль, щоб завершити ремонт протягом пів року. Він також розповів, що експерти остаточні висновки нададуть після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні.

Кличко зазначив, що договори на виконання робіт уже підписали. До 12 лютого мають надати проєктну документацію. Після затвердження почнуть основні відновлювальні роботи.