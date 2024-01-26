Тунель між станціями метро "Либідська" і "Деміївська" мають відновити до початку літа, – депутат

Про це за результатами виїзного засідання Тимчасової контрольної комісії Київської міськради щодо аварійної ситуації на метрополітені повідомив депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак.

"На сьогодні в межах контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри. Поставлені у грудні маячки, які повинні сигналізувати про продовження руйнування, не пошкоджені", - написав він.

За словами депутата, наразі поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка.

"Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його шляхом хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркаса всередині тунелю", - уточнив Козак.

Він зазначив, що кошторис ремонтних робіт буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Водночас наразі невідомо, чиїм коштом здійснюватимуть ремонт.

"Строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня", - резюмував депутат.