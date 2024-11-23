У Броварах вибухнула граната у квартирі: постраждала жінка
У Броварах на Київщини в суботу, 23 листопада, вибухнула граната у квартирі. У результаті постраждала 52-річна жінка
Про це повідомили в ГУ Нацполіції Київської області.
До поліції 23 листопада надійшло повідомлення про вибух в одному із будинків міста. Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната.
У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доставили до лікарні.
На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники та медики. Наразі тривають слідчі дії, по завершенню яких події буде надано правову кваліфікацію.
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