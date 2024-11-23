У Броварах вибухнула граната у квартирі: постраждала жінка

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Київської області.

До поліції 23 листопада надійшло повідомлення про вибух в одному із будинків міста. Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната.

У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доставили до лікарні.

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники та медики. Наразі тривають слідчі дії, по завершенню яких події буде надано правову кваліфікацію.