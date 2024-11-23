Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін показав, що він грає повільно, розважливо та, безумовно, розраховує на реакції щодо своїх дій. Запуск цієї ракети також показує, що Кремль прекрасно знає, що почнеться обговорення щодо ракети, яка оснащується ядерною боєголовкою на відміну від інших видів ракет, і це демонстрація ядерної загрози у такій попередній формі та у достатньо наочній. Це все буде обговорюватися. І Кремль на це розраховує", - зауважив політичний аналітик.

На його думку, до інавгурації Трампа буде період турбулентності й Кремль буде демонструвати жорсткість в обстрілах України тими засобами, які має. Буде продовжена концепція минулої зими, тобто удари по енергетичній інфраструктурі, по українських портах. Плюс до цього Путін твердо переконаний, що його генштаб та міністерство оборони повинні продемонструвати подальші успіхи на фронті.

"Оскільки Кремлю вигідно перед вступом Трампа на посаду чітко продемонструвати, що той ультиматум з чотирьох пунктів, який Путін висунув у червні 2024 року, має бути предметом переговорів, а не якась інша схема. Так що тут зрозуміло, Кремль зі свого боку буде позначати Трампу ті рамки, в яких можуть бути консультації щодо припинення війни", - резюмував Олександр Морозов.