Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", - зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Також він зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Зазначається, що це попередні висновки, експертне дослідження триває.

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", – сказав Руслан Кандибор.