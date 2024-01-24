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Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

24 січня, 2024 середа
18:37
Суспільство Метро "Деміївська" (Київ"

За попередніми висновками науковців причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", - зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Також він зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Зазначається, що це попередні висновки, експертне дослідження триває. 

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", – сказав Руслан Кандибор. 

  • 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
  • З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
  • 17 грудня стало відомо, що біля станції метро "Деміївська" сталося просідання ґрунту. Це відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки.
Теги:
Україна
новини Києва
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