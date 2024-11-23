Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg
За даними американської розвідки, колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році отруїли російські спецслужби
Про це пише Bloomberg з посиланням на документ розвідки США.
Кремль використовує спецслужби за кордоном, щоб усувати тих, кого вважає загрозою режиму, йдеться у звіті.
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Серед інших згадується й майже смертельне отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом.
- Російські спецслужби скоїли низку вбивств політичних ворогів очільника Кремля, а санкціонував це особисто Путін.
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