Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ розвідки США.

Кремль використовує спецслужби за кордоном, щоб усувати тих, кого вважає загрозою режиму, йдеться у звіті.

Читайте також: Як я заробив на Помаранчевій революції

Серед інших згадується й майже смертельне отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом.