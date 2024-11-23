"Генерал, який не був в окопі – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ

Про це він повідомив під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає Суспільне.

Зеленський зазначив, що наразі в головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", – сказав Зеленський.

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Він також наголосив, що "моральний стан військового – найважливіший".

"Якщо – але це вже вирішувати військовим – якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні – це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", – резюмував президент.

Зазначимо, що раніше джерела Суспільного в Генштабі повідомляли, що до кінця листопада цього року в ЗСУ представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".