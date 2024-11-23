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В Абу-Дабі зник безвісти рабин: до пошуків підключилась ізраїльська розвідка

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
19:29
Світ Рабин Цві Коган

В Абу-Дабі триває розслідування зникнення рабина Цві Когана, емісара Хабад-Любавич, котрий пропав безвісти в четвер, 21 листопада

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Про це інформує телеканал Israel National News.

Згідно з повідомленням, в Ізраїлі побоюються, що він міг бути викрадений, зростають підозри, що його вбили.

Рабин Коган, який є помічником головного рабина Об'єднаних Арабських Еміратів Леві Іцхака Духмана, за інформацією його родини, не виходить на зв'язок з минулої середи. 

До пошуків була залучена ізраїльська розвідка Моссад.

"Цві Коган, ізраїльсько-молдавський громадянин і емісар Хабаду, який проживає в ОАЕ, зник безвісти вдень у четвер (21 листопада 2024 року). З моменту його зникнення і на підставі інформації про те, що це був терористичний акт, в країні було розпочато інтенсивне розслідування. Ізраїльські органи розвідки і безпеки працюють не покладаючи рук, турбуючись про благополуччя і безпеку Цві Когана", - йдеться у заяві Моссаду.

У розвідці підкреслили, що Рада національної безпеки Ізраїлю нещодавно випустила попередження 3-го рівня (помірний рівень) щодо подорожей до ОАЕ та рекомендувала ізраїльтянам уникати непотрібних поїздок і вжити додаткових заходів обережності, перебуваючи в регіоні.

  • У ніч на суботу, 23 листопада, армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по центру Бейрута. Ціллю атаки був високопоставлений командир "Хезболли" Мухаммед Хайдар.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
ОАЕ
Війна в Ізраїлі
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