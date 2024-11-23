ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Хайдар є членом Ради Джихаду - вищого військового органу терористичної організації "Хезболла".

У результаті нічного авіаудару Ізраїлю в центрі Бейрута загинуло, за останніми даними, щонайменше 11 людей. Хайдар наразі не ідентифікований серед загиблих.

Крім того, відомо про 23 поранених унаслідок авіаудару.

Пізніше вранці ЦАХАЛ повідомив, що здійснив ще одну хвилю авіаударів по об'єктах "Хезболли" в південних передмістях Бейрута.

За словами військових, серед об'єктів, які вразили винищувачі, були командні пункти "Хезболли".

Перед ударами ЦАХАЛ розіслав попередження про евакуацію цивільному населенню в цьому районі.