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ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
12:50
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У ніч на суботу, 23 листопада, армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по центру Бейрута. Ціллю атаки був високопоставлений командир "Хезболли" Мухаммед Хайдар

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Хайдар є членом Ради Джихаду - вищого військового органу терористичної організації "Хезболла".

У результаті нічного авіаудару Ізраїлю в центрі Бейрута загинуло, за останніми даними, щонайменше 11 людей. Хайдар наразі не ідентифікований серед загиблих.

Крім того, відомо про 23 поранених унаслідок авіаудару. 

Пізніше вранці ЦАХАЛ повідомив, що здійснив ще одну хвилю авіаударів по об'єктах "Хезболли" в південних передмістях Бейрута.

За словами військових, серед об'єктів, які вразили винищувачі, були командні пункти "Хезболли".

Перед ударами ЦАХАЛ розіслав попередження про евакуацію цивільному населенню в цьому районі.

  • Військовослужбовці 7-ї бронетанкової бригади армії оборони Ізраїлю, що діють у східному районі південного Лівану, виявили протитанкові ракети російського виробництва на посту "Хезболли".
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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