Ремонт на "синій" гілці столичного метро: підрядник назвав новий термін завершення робіт
Відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь
Про це повідомив Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи.
За його словами, проєкт відбудови тунелю розробляють 3 групи проєктувальників. Аварійну ділянку тунелю демонтують і на її місці побудують нову конструкцію.
"На даний час відновлювальні роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в ґрунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован", - написав Шкіль.
Він зазначив, що для цих робіт залучено понад 30 одиниць власної спецтехніки.
"Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" плануємо завершити восени 2024-го", - повідомив Шкіль.
За його словами, ремонтні роботи тривають цілодобово й без вихідних.
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