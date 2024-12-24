"Ми зробимо це": Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим
Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився, що планує заспівати разом з Артемом Пивоваровим, який виступав на медіазаходах, присвячених матчу-реваншу
Про це він сказав у коментарі Boxing King Media.
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками про українського музиканта Артема Пивоварова, який разом зі спортсменом прибув до Ер-Ріяду. У Саудівській Аравії артист співав 18 грудня під час відкритого тренування чемпіона, на інших медіазаходах, а також виконував гімн України перед реваншем.
"Це чудовий чоловік. Дуже енергійний. Хороша музика", - зазначив Усик, спілкуючись з журналістом, перш ніж заспівати рядок з пісні Пивоварова.
Коли в нього поцікавилися, чи не хотів би він у майбутньому записати пісню з Пивоваровим, боксер заявив: "З Артемом? Ми зробимо це. Так, звісно".
- У Саудівській Аравії 18 грудня відбулось відкрите тренування Олександра Усика. Разом з чемпіоном в Ер-Ріяд прибув музикант Артем Пивоваров.
- У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
- Цю перемогу Усик присвятив своїй матері та матерям України
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