"Усик сказав "розірвати": Пивоваров заспівав у Ер-Ріяді під час відкритого тренування боксера

Відповідні відео співак поширив в instagram.

У Саудівській Аравії 18 грудня відбулось відкрите тренування чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Разом з боксером в Ер-Ріяд прибув музикант Артем Пивоваров.

На open workout під час роботи Усика в рингу поруч з металевою конструкцією на висоті 3-го поверху Пивоваров виконував пісню "Барабан". Як повідомляє "Чемпіон", музикант співатиме на всіх медіазаходах, присвячених матчу-реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.

"Усик зателефонував і дослівно сказав: "Артеме, потрібно розірвати". Я відповів: "Зробимо". Наступного дня ми вже вирішували, коли прилітаємо в Саудівську Аравію та як це реалізуємо з технічного погляду. У якому форматі буде відбуватися перфоманс, кого ми залучимо з нашої команди. У суботу під час бою ми теж будемо залучені, але яким чином – не буду розповідати. Нехай для всіх це залишиться сюрпризом. У цьому якраз і буде магія нашого перфомансу. Скажу лише одне: впевнений, що за цим буде цікаво спостерігати", - розповів у коментарі виданню Пивоваров.

Він також зізнався, що тренувався разом з Усиком.

"Тренуватися разом з Усиком сподобалося. Окрім боксу, я в юнацькі роки займався карате і дзюдо, їздив на змагання, захищав честь ДЮСШ Вовчанська, звідки я родом", - додав музикант.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.