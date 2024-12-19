"Усик сказав "розірвати": Пивоваров заспівав у Ер-Ріяді під час відкритого тренування боксера
У Саудівській Аравії чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик провів open workout під живе виконання музиканта Артема Пивоварова
Відповідні відео співак поширив в instagram.
У Саудівській Аравії 18 грудня відбулось відкрите тренування чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Разом з боксером в Ер-Ріяд прибув музикант Артем Пивоваров.
На open workout під час роботи Усика в рингу поруч з металевою конструкцією на висоті 3-го поверху Пивоваров виконував пісню "Барабан". Як повідомляє "Чемпіон", музикант співатиме на всіх медіазаходах, присвячених матчу-реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.
"Усик зателефонував і дослівно сказав: "Артеме, потрібно розірвати". Я відповів: "Зробимо". Наступного дня ми вже вирішували, коли прилітаємо в Саудівську Аравію та як це реалізуємо з технічного погляду. У якому форматі буде відбуватися перфоманс, кого ми залучимо з нашої команди. У суботу під час бою ми теж будемо залучені, але яким чином – не буду розповідати. Нехай для всіх це залишиться сюрпризом. У цьому якраз і буде магія нашого перфомансу. Скажу лише одне: впевнений, що за цим буде цікаво спостерігати", - розповів у коментарі виданню Пивоваров.
Він також зізнався, що тренувався разом з Усиком.
"Тренуватися разом з Усиком сподобалося. Окрім боксу, я в юнацькі роки займався карате і дзюдо, їздив на змагання, захищав честь ДЮСШ Вовчанська, звідки я родом", - додав музикант.
Протистояння Усика та Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик – Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.
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