Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме нашим захисникам низку преференцій у повсякденному житті", - йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, вже 500 тис. користувачів "Армії+" мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.

До прикладу спеціальний резерв квитків для військових від Укрзалізниці та знижки на пальне та 30% на меню АЗК "Укрнафта".

Програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ.

"Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України. Що далі? До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів. Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів"!", - пише Умєров.