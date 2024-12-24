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Головна Технології Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових

Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових

Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
19:57
Технології Війна з Росією, ЗСУ

У вівторок, 24 грудня, стало відомо, що у застосунку "Армія+" зʼявилась нова програма "Плюси" для військових

Зміст

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме нашим захисникам низку преференцій у повсякденному житті", - йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, вже 500 тис. користувачів "Армії+" мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.

До прикладу спеціальний резерв квитків для військових від Укрзалізниці та знижки на пальне та 30% на меню АЗК "Укрнафта".

Програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ.

"Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України. Що далі? До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів. Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів"!", - пише Умєров.

  • У листопаді Міністерство оборони України оголосило про намір запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси".
Теги:
Відео
Новини
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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