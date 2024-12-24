Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових
У вівторок, 24 грудня, стало відомо, що у застосунку "Армія+" зʼявилась нова програма "Плюси" для військових
Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.
"Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме нашим захисникам низку преференцій у повсякденному житті", - йдеться у повідомленні.
За словами Умєрова, вже 500 тис. користувачів "Армії+" мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.
До прикладу спеціальний резерв квитків для військових від Укрзалізниці та знижки на пальне та 30% на меню АЗК "Укрнафта".
Програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ.
"Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України. Що далі? До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів. Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів"!", - пише Умєров.
- У листопаді Міністерство оборони України оголосило про намір запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.35
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе