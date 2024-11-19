Міноборони готує загальнонаціональну програму підтримки військових "Плюси"

Про це брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Суспільне.

За словами Черногоренко, загальнонаціональна програма підтримки військових "Плюси" дозволить воїнам отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів через взаємодію між "Армія+" та найбільшими українськими бізнесами.

"Плюси" - це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в якій ми будемо додавати 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військових", - розповіла вона.

Вказано, що наразі партнерами програми стали вже чотири компанії.

"Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпише з Міністерством оборони цей меморандум і ми долучимо абсолютно всю лояльність, яку можемо накопичувати в нашій країні, заради наших військових. Наші військові мають нагороджуватися всім суспільством, всіма бізнесами, і Армія+ дасть цю єдину точку входу", - наголосила посадовиця.