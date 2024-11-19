Міноборони готує загальнонаціональну програму підтримки військових "Плюси"
Міністерство оборони України оголосило про намір запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси"
Про це брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Суспільне.
За словами Черногоренко, загальнонаціональна програма підтримки військових "Плюси" дозволить воїнам отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів через взаємодію між "Армія+" та найбільшими українськими бізнесами.
"Плюси" - це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в якій ми будемо додавати 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військових", - розповіла вона.
Вказано, що наразі партнерами програми стали вже чотири компанії.
"Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпише з Міністерством оборони цей меморандум і ми долучимо абсолютно всю лояльність, яку можемо накопичувати в нашій країні, заради наших військових. Наші військові мають нагороджуватися всім суспільством, всіма бізнесами, і Армія+ дасть цю єдину точку входу", - наголосила посадовиця.
Раніше у Міноборони України повідомили, що планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.
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