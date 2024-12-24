Мінекономіки показало, які книжки найчастіше купують за єПідтримку
Українці витратили 53,3 млн грн зимової єПідтримки на книжки, серед найпопулярніших - романи і психологічний нонфікшн
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
За даними Міністерства, українці придбали книжки за зимову єПідтримку 75 тис. разів. Наразі на літературу витрачено 53,3 млн грн.
Список найпопулярніших книжок виглядає наступним чином:
- "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" — Бріанна Вест;
- "Покинь, якщо кохаєш" — Коллін Гувер;
- "Я бачу, вас цікавить пітьма" — Ілларіон Павлюк;
- "Малечі про інтимні речі" — Юлія Ярмоленко, Мар'яна Гілевич;
- "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" — Володимир Станчишин;
- "Залишся, якщо кохаєш" — Коллін Гувер;
- "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" — Віктор Франкл;
- "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" — Джим Лоулесс;
- "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" — Голлі Джексон;
- "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" — Х. Д. Карлтон
Зимову єПідтримку можна витратити також на допомогу армії, комунальні платежі та інші послуги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе