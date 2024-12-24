Мінекономіки показало, які книжки найчастіше купують за єПідтримку

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

За даними Міністерства, українці придбали книжки за зимову єПідтримку 75 тис. разів. Наразі на літературу витрачено 53,3 млн грн.

Список найпопулярніших книжок виглядає наступним чином:

"Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" — Бріанна Вест;

"Покинь, якщо кохаєш" — Коллін Гувер;

"Я бачу, вас цікавить пітьма" — Ілларіон Павлюк;

"Малечі про інтимні речі" — Юлія Ярмоленко, Мар'яна Гілевич;

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" — Володимир Станчишин;

"Залишся, якщо кохаєш" — Коллін Гувер;

"Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" — Віктор Франкл;

"Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" — Джим Лоулесс;

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" — Голлі Джексон;

"Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" — Х. Д. Карлтон

Зимову єПідтримку можна витратити також на допомогу армії, комунальні платежі та інші послуги.