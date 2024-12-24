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Головна Технології Швидкісна новинка від Apple — MacBook Pro на базі чипа M4
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Швидкісна новинка від Apple — MacBook Pro на базі чипа M4

Юлія Юліна
24 грудня, 2024 вiвторок
15:44
Технології

Презентований наприкінці жовтня корпорацією Apple MacBook Pro на чипі M4 — оновлений вибух у світі професійних ноутбуків. Рівень продуктивності захоплює, а інновації змінюють правила гри

Зміст

Техніка створена для тих, хто готовий ставити найвищі вимоги. Фотографи, відеоредактори, музиканти, дизайнери — кожен знайде в ньому ідеального партнера. Від складних проєктів до спонтанних ідей, ноутбук готовий працювати навіть у дорозі. MacBook Pro на базі М4 — технічний монстр та вірний супутник для тих, хто мислить нестандартно. Це ваш новий рівень свободи творчості.

Важливі особливості MacBook Pro з чипом M4

Оновлений Apple MacBook Pro на M4 — фантастичний феєрверк у світі професійних ноутбуків Apple. Надпотужний супер чип, збільшені параметри пам'яті — це вже справжня революція. Apple знову доводить: меж досконалості не існує. Нові презентовані моделі ноутбуків на процесорах М4, М4 Pro та Max перевершують всі очікування, ставши ідеальними інструментами для реалізації найсміливіших проєктувань та задумів.

Чипсет нового покоління Apple M4

Головний акцент нового MacBook Pro — неймовірний чипсет M4 підняв планку продуктивності ще на 30% вище, ніж у попередника. Справжній звір ковтає найскладніші завдання, як малу дрібницю. Відеомонтаж, 3D-моделювання, розробка ПЗ — він робить усі завдання, не зупиняючись ані на мить. M4 — 10 ядер: 4 для вибухової потужності, 6 для шаленої економії енергії, все працює мов єдиний механізм. Якщо цього мало, до уваги M4 Pro з 14 ядрами або M4 Max з цілих 16 — більше ядер, більше сили та можливостей. А продуктивність тепер має новий вимір.

Солідна графічна продуктивність

Новий 10-ядерний графічний процесор у MacBook Pro на M4 — інновація для візуальної продуктивності. Плюс 20% потужності відчуваються в кожній деталізації, кожному кадрі та текстурі. Тепер навіть базова модель M4 розкриває перед професіоналами необмежений простір для творчості, редагування відео, створення складної графіки. 10 ядер CPU та 10 ядер GPU працюють у симбіозі, щоб дарувати до 30% приросту загальної продуктивності та підняти графіку на 20% вище. Багатозадачність зручна та бездоганна. 

Збільшений обсяг оперативної пам'яті

У базовій комплектації MacBook Pro на M4 отримав суттєве вдосконалення — тепер це 16GB уніфікованої пам’яті замість скромних 8GB у моделі на M3. Удвічі більше ресурсів для роботи, уявляєте? Багатозадачність виходить на новий рівень, дозволяючи з легкістю керувати вимогливими додатками. Професійний ноутбук MacBook Pro на M4 тепер відповідає вашим найсміливішим очікуванням, перетворюючи складні завдання на буденні виклики, які ви подолаєте одним рухом.

Оновлений механізм Neural Engine

Оновлений Neural Engine — справжній мозковий центр у сумісництві з Apple Intelligence перетворює завдання машинного навчання та штучного інтелекту на блискавичну гру. Обробка фото, монтаж відео — легко та швидко. А Siri тепер не просто помічник, а майже особистий секретар із надздібностями. Усі функції Apple Intelligence працюють на винятковому рівні.

Колір Black Space доступний для базової моделі

Одне з оновлень MacBook Pro на M4 — це космічний чорний колір корпусу. Уявіть: елегантний відтінок, який раніше був доступний лише в преміум моделях. Тепер він є у базовій версії. Матовий чорний виглядає супер — він стійкий до відбитків пальців та подряпин. Кожен, хто носить ноутбук всюди й не хоче, щоб його гаджет виглядав, як після кількох місяців користування, оцінить це. Він виглядає розкішно, залишається бездоганно чистим, навіть у найпедантичніших руках.

Цілих три порти Thunderbolt 4 формату Type-C

Базовий MacBook Pro нарешті отримав ще один порт Thunderbolt 4 (USB-C). Тепер можна підключати ще більше пристроїв, навіть монітори, без додаткових комутаційних вузлів. Третій порт Thunderbolt 4 у базовій моделі — справжнє полегшення для всіх, хто втомився від постійного носіння цих набридлих комутацій. Жодних обмежень, більше можливостей для багатозадачності та одночасного використання кількох периферійних пристроїв без зайвих проблем — це ж справжня свобода. 

Корпорація Apple продовжила прихильність до зниження впливу на навколишнє середовище. Корпус ноутбука виконаний зі 100% переробленого алюмінію. Кожен компонент отриманий із перероблених матеріалів — що є важливим кроком до майбутнього, де технології не руйнують природу. Ноутбук MacBook Pro на базі M4 — потужний гаджет, виконує суворі стандарти енергоефективності, знижуючи вміст шкідливих речовин. Тому він стане справжнім другом для тих, хто дбає про екологію. А пакування, що на 100% складається з волокнистих матеріалів, повністю мінімізує пластик. Ось справжній екологічний вибір.

Купити MacBook Pro на базі чипа M4 вже можна в iSpace

MacBook Pro, що працює на чипі M4 — це нова продуктивність та функціональність. Потужний, надійний, безкомпромісний — модель створена для професіоналів, яким важлива кожна мить. Шукаєте інструмент, який працює на межі можливостей? Тепер купити цей монстр продуктивності можна в iSpace, офіційному партнері Apple в Україні. Актуальна ціна на MacBook Pro з M4 — вже доступна в нашому онлайн-каталозі.

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