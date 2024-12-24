Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську

Про це повідомляє сайт ЦНС.

"У 2022 році, завдяки наводці українських патріотів на ТОТ, в розпорядженні ЦНС опинилася службова інформація та особиста переписка російського карателя та путінського опричника з росгвардії – полковника поліції, т.в.о командира ОМОН “Спарта” Мачкура Олександра Олександровича, 05.05.1976 р.н., паспорт 2421 039480, номер соціального страхування 13211542801, зареєстрований в Іванівській обл., м. Іваново, вул. Паризької Комуни, буд. 16", - повідомив ЦНС.

Росіянин похизувався своїй коханці місцем розташування його підрозділу, відправивши їй світлини.

"Шляхом OSNT-розвідки та аналізу фото було встановлено, що будівля на фото, що були зроблені злочинцем – це колишня будівля Луганськ-Авто, розташована в селищі Катеринівка (Ювілейне) у передмісті Луганська. Координати: (48.56169529658107, 39.18334084019029)", - повідомив ЦНС.

Після того, як Сили оборони України вразили ворожу базу, полковник Мачкур у листуванні з коханкою підтвердив влучання та втрати.

"Більше десяти хлопців уже не повернуться, а інші каліками приїдуть", - написав Мачкур у повідомленні коханці.

Крім того, окупант розповів коханці про воєнні злочини росіян проти цивільного населення.

"Зараз почалися рейди по сусідніх селах. Місцевих кошмарять. Хто молодий, то взагалі на підвал забирають. Профілактичну роботу проводити. Такий ось бій слов'ян. А головне, що всі вже звикли до цього", - написав Мачкур.

Центр національного спротиву зазначив, що полковник Мачкур ще не встиг приєднатися до загиблих окупантів, і закликав його дружину, яку росгвардієць продовжує зраджувати, помститися невірному чоловікові, скориставшись анонімним чат-ботом.