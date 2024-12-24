Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську

Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську

Увесь Лесь
24 грудня, 2024 вiвторок
17:55
Новини

Центр національного спротиву викрив базу російських військових у тимчасово окупованому Луганську, отримавши листування полковника росгвардії Олександра Мачкура

Зміст

Про це повідомляє сайт ЦНС.

"У 2022 році, завдяки наводці українських патріотів на ТОТ, в розпорядженні ЦНС опинилася службова інформація та особиста переписка російського карателя та путінського опричника з росгвардії – полковника поліції, т.в.о командира ОМОН “Спарта” Мачкура Олександра Олександровича, 05.05.1976 р.н., паспорт 2421 039480, номер соціального страхування 13211542801, зареєстрований в Іванівській обл., м. Іваново, вул. Паризької Комуни, буд. 16", - повідомив ЦНС.

Росіянин похизувався своїй коханці місцем розташування його підрозділу, відправивши їй світлини.

"Шляхом  OSNT-розвідки та аналізу фото було встановлено, що будівля на фото, що були зроблені злочинцем – це колишня будівля Луганськ-Авто, розташована в селищі Катеринівка (Ювілейне) у передмісті Луганська. Координати: (48.56169529658107, 39.18334084019029)", - повідомив ЦНС.

Після того, як Сили оборони України вразили ворожу базу, полковник Мачкур у листуванні з коханкою підтвердив влучання та втрати.

"Більше десяти хлопців уже не повернуться, а інші каліками приїдуть", - написав Мачкур у повідомленні коханці.

Крім того, окупант розповів коханці про воєнні злочини росіян проти цивільного населення.

"Зараз почалися рейди по сусідніх селах. Місцевих кошмарять. Хто молодий, то взагалі на підвал забирають. Профілактичну роботу проводити. Такий ось бій слов'ян. А головне, що всі вже звикли до цього", - написав Мачкур.

Центр національного спротиву зазначив, що полковник Мачкур ще не встиг приєднатися до загиблих окупантів, і закликав його дружину, яку росгвардієць продовжує зраджувати, помститися невірному чоловікові, скориставшись анонімним чат-ботом.

Теги:
Україна
Луганськ
Війна з Росією
окуповані території
Читайте також:
путін
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
Микита Василенко
Автор Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, ректор та Лубінець відреагували
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
19:07
Кабмін
Уряд пропонує позбавити державного захисту російську та білоруську мови
18:52
метро
Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками
18:41
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ
18:24
Джо Байден
Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP
18:24
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію
18:18
OPINION
Я дуже втомився
18:05
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: 11 постраждалих, один чоловік загинув
18:04
OPINION
Неформат, або "Дєвочкі на культурку"
17:48
PR
Скільки коштує розробка інтернет-магазину: оцінка вартості та варіанти рішень
17:45
Партнерський матеріал
Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України
17:33
Україна - США, конгрес
Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ
17:29
ЗСУ
DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає
17:24
Ексклюзив
"Орешник" путін
Ракета була готова мінімум 5 років тому, - Defense Express про "Орешник", яким РФ ударила по Дніпру
17:08
Соціальні мережі, месенджери, WhatsApp
У РФ обговорюють блокування дзвінків і голосових повідомлень у месенджерах "для боротьби з шахрайством"
16:55
ЗСУ
На фронті від початку доби зафіксували 179 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:41
Ексклюзив
ЗСУ
Війна може зайти на новий цикл, якщо не вдасться домовитися до кінця травня, - політолог Денисенко
16:38
Оновлено
На фото біженці з України
МЗС відреагувало на матеріал El Pais про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у ЄС
16:21
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про створення ради з підготовки нових виборів парламенту
16:14
Ексклюзив
Газовий лічильник
Підвищення може бути на копійки, навіть не на гривню: енергетичний експерт про тарифи на газ для споживачів
16:02
Ексклюзив
газова свердловина
Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, - політолог Руссу про припинення транзиту газу з РФ
16:00
OPINION
Католицькою Церквою управляє теолог-двієчник
15:57
Різдво на Еспресо
Різдво на Еспресо: трансляції богослужінь, поезії та музика
15:48
фейкові новини, fake news
У 17-й Полтавській бригаді НГУ спростували фейк щодо нібито зниження мобілізаційного віку
15:44
PR
Швидкісна новинка від Apple — MacBook Pro на базі чипа M4
15:22
Володимир Зеленський
Створення зернових хабів і гуманітарне розмінування: Зеленський провів розмову з президентом Анголи Лоренсу
15:11
Мінекономіки показало, які книжки найчастіше купують за єПідтримку
15:09
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині
15:04
РФ вдарила по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники опинились під повторним обстрілом
14:45
Олександр Усик
"Ми зробимо це": Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим
14:44
У Михайлівському соборі відбулася урочиста церемонія спецпогашення марки "Нова радіть стала"
У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"
14:41
Джо Ліндслі
Джо Ліндслі: У США починають розуміти, що лише українці знають, що таке свобода, і готові боротися за неї
14:18
Санта Клаус
Санта-Клаус розпочав навколосвітню подорож, щоб доставити дітям подарунки
14:02
Світовий банк
Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки
14:00
OPINION
Про шкоду "червоної" культури управління
13:49
Німеччина
Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на суму €237 млн
13:40
Ексклюзив
Центробанк Росії
Банк РФ зберіг облікову ставку на рівні 21%, інвестиційний банкір Фурса пояснив, що це означає
13:40
Ексклюзив
В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування
13:38
Тисяча гривень
"Тисяча Зеленського": 10,3 млн українців подали заявки на допомогу, понад 5 млн уже її отримали
13:36
Оновлено
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, ректор та Лубінець відреагували
13:23
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні. У Путіна відреагували
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV