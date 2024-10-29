В окупованому Луганську пролунали вибухи: ймовірно, уражена військова база

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що від ранку мешканці інформують про звуки детонації боєкомплектів. Зокрема, у соцмережах показали відео, на якому видно, як на фоні густого диму після прильоту прогримів вибух.

"Ймовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі прильоту була законсервована військова частина", - написав Лисогор.

Він також додав, що наразі в окупованому Луганську перекритий рух біля парку Горького, де росіяни розміщують склади для зброї та техніки.

Водночас російська служба Радіо Свободи припустила, що метою ракетного удару могла стати військова база "2-го армійського корпусу ЛНР".

"Радіо Свобода геолокувало один із відеозаписів наслідків удару в районі вулиці Комісара Санюка на північному заході міста (про її перекриття після удару повідомляють місцеві ЗМІ). У цьому місці, як випливає з відкритих джерел і фотографій військових у соцмережах, розташовувалася база 2-ї окремої мотострілецької бригади "2-го армійського корпусу ЛНР"", - йдеться у повідомленні.