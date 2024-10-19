У Луганську підірвали авто із російським майором розвідки Пєрвухою, - ГУР
18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, у якому був майор 273-го розвідувального центру РФ Дмитро Пєрвуха
Про це повідомляє ГУР МО України.
18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмитро Володимирович, який перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.
"Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений", - заявили в українській розвідці.
Там розповіли, що на окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".
Фото: ГУР
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