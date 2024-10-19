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Головна Війна з Росією У Луганську підірвали авто із російським майором розвідки Пєрвухою, - ГУР

У Луганську підірвали авто із російським майором розвідки Пєрвухою, - ГУР

Ксенія Золотова
19 жовтня, 2024 субота
12:14
Війна з Росією

18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, у якому був майор 273-го розвідувального центру РФ Дмитро Пєрвуха

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Про це повідомляє ГУР МО України.

18 жовтня близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмитро Володимирович, який перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий  пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ. 

"Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений", - заявили в українській розвідці.
 
Там розповіли, що на окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Фото: ГУР


 

  • У ніч з 12 на 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" спалили військово-транспортний літак Ту-134 ворога.
     
     
Теги:
Україна
Росія
Луганськ
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
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