У Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134, - ГУР

Про це повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що російський літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбург-2". Ту-134 належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил РФ.

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.