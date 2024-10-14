У Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134, - ГУР
У ніч з 12 на 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" спалили військово-транспортний літак Ту-134 ворога
Про це повідомляє ГУР МО.
Зазначається, що російський літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбург-2". Ту-134 належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил РФ.
"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.
- 10 жовтня на кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав військовий навчально-тренувальний літак Як-130.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.58
- Актуальне
- Важливе