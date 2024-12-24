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Головна Спорт Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали

Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали

Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
20:57
Спорт Олександр Хижняк, бокс

Український боксер Олександр Хижняк продовжить свої виступи на наступних літніх Олімпійських іграх

Зміст

Про це голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт сказав в інтерв’ю сайту Sport-Express.ua.

"Він залишається в олімпійському спорті. Це точно. Олександр готуватиметься на наступну Олімпіаду", – зізнався Гутцайт.

За словами Олександра Хижняка, у нього була пропозиція щодо переходу на професійний ринг від Олександра Красюка - промоутера Олександра Усика.

  • 8 серпня український боксер Олександр Хижняк зустрівся у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в категорії до 80 кг з Нурбеком Оралбаєм з Казахстану. На Іграх-2020 у Токіо Хижняк здобув срібло.
Теги:
Новини
Бокс
Олімпіада
Олександр Усик
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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