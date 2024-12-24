Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали

Про це голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт сказав в інтерв’ю сайту Sport-Express.ua.

"Він залишається в олімпійському спорті. Це точно. Олександр готуватиметься на наступну Олімпіаду", – зізнався Гутцайт.

За словами Олександра Хижняка, у нього була пропозиція щодо переходу на професійний ринг від Олександра Красюка - промоутера Олександра Усика.