Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали
Український боксер Олександр Хижняк продовжить свої виступи на наступних літніх Олімпійських іграх
Про це голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт сказав в інтерв’ю сайту Sport-Express.ua.
"Він залишається в олімпійському спорті. Це точно. Олександр готуватиметься на наступну Олімпіаду", – зізнався Гутцайт.
За словами Олександра Хижняка, у нього була пропозиція щодо переходу на професійний ринг від Олександра Красюка - промоутера Олександра Усика.
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